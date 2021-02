La passagère a cru que son mari allait mourir

Deux ans et demi après avoir été impliquée dans un violent face à face mortel, qui aurait été causé par la fille d’un Hells Angels, une Montréalaise a livré un témoignage haut en émotions mercredi, comme si elle revivait la scène.

« Mon mari a crié mon nom : “Lina !” Je n’ai jamais entendu ce cri-là et on est mariés depuis 30 ans. J’ai levé ma tête, juste en face de moi j’ai vu les deux lumières. C’était noir autour, pis paf ! », a relaté d’un trait Rosalina Henriques, la voix tremblotante.

On aurait pu entendre une mouche voler dans la salle d’audience du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pendant son témoignage de 40 minutes.

En larmes, la dame de 57 ans a même semblé émouvoir l’accusée, Karell Tanguay, qui prenait des notes dans un cahier.

Mme Henriques était passagère du Jeep Liberty conduit par son mari, Emil Chicas, lorsqu’ils ont été frappés de plein fouet par un Nissan Juke, le 15 juillet 2018, à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie.

« Il va mourir ! »

L’homme de 61 ans a été grièvement blessé, si bien que sa femme croyait qu’il ne survivrait pas à cette « catastrophe ».

« Quelqu’un est arrivé derrière moi, j’ai dit : “Il va mourir ! Aide-lui [mon mari] !” », a sangloté Mme Henriques.

Au volant de l’autre véhicule, la fille du Hells Angels Yvon Tanguay aurait dévié de sa voie dans une courbe, causant le face à face.

Photo courtoisie de la Cour

La violente collision s’est avérée fatale pour sa passagère de 22 ans, Olivia Drozdoski-Richardson.

Karell Tanguay subit son procès pour conduite dangereuse, conduite avec les facultés affaiblies et conduite avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang, toutes causant la mort et des lésions.

Lundi, le juge Richard Marleau a pu visionner des vidéos filmées dans les heures précédant l’impact alors que la femme de 24 ans et sa meilleure amie faisaient la fête sur un bateau.

Des clichés montrant Karell Tanguay avec une grosse bouteille de vodka à moitié vide en main ont aussi été présentés au tribunal.

Le procès se poursuit jeudi.