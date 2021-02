La tempête force la fermeture de certaines écoles

La tempête se poursuit à Québec et dans les régions plus à l'est et force la fermeture de plusieurs tronçons de routes et d’établissements scolaires.

La visibilité est nulle ou réduite sur l’autoroute 20 entre La Pocatière et Mont-Joli et certains tronçons sont fermés en raison des conditions météorologiques difficiles.

Carambolages dans la région métropolitaine

Mardi, les fortes précipitations de neige ont causé beaucoup d’ennuis dans la région métropolitaine. Des dizaines de collisions et sorties de route se sont produites et au moins deux carambolage.

Le premier s’est produit sur l’heure du midi sur l’autoroute 40, en direction ouest à la hauteur d’Henri-Bourassa, dans l’est de l’île de Montréal. Un autre accident quatre véhicules s’est produit peu après sur l’autoroute 20, près de Boucherville.

L'autoroute 30, en Montérégie, a dû être fermée en partie pendant un moment en raison de la formation de lames de neige sur la chaussée.