Le CF Montréal prête deux défenseurs à la Première Ligue canadienne

Le CF Montréal a annoncé mercredi avoir prêté les jeunes défenseurs Karifa Yao et Keesean Ferdinand à des formations de la Première Ligue canadienne.

Yao joindra le Cavalry FC, tandis que Ferdinand intégrera la formation de l’Atlético Ottawa. Le CF Montréal s’est tout de même prévalu d’un droit de rappel.

«L’idée derrière ces prêts est de leur permettre de prendre de l’expérience en obtenant des minutes de jeu», a déclaré Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal, par communiqué.

«Ce sont deux jeunes joueurs issus de notre Académie et en qui nous avons entièrement confiance pour le futur. On espère qu’ils pourront grandir et revenir encore plus fort au CF Montréal. Le cas de James Pantemis l’an dernier a d’ailleurs été un bel exemple.»

Ayant joint l’Académie en 2017, Yao a obtenu son premier contrat professionnel en juin 2019. Le joueur de 20 ans a pris part à deux matchs dans la Major League Soccer (MLS) en 2020.

Pour sa part, Ferdinand a conclu son premier pacte professionnel en juin 2020. Il a notamment fait partie de l’équipe canadienne à la Coupe du monde U17 de la FIFA présentée au Brésil en 2019. L’arrière de 17 ans n’a pas encore fait ses débuts en MLS.