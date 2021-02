Montréal n’est pas au rendez-vous pour aider les restaurateurs, déplore le chef Martin Picard

Le chef et restaurateur Martin Picard a dénoncé, mercredi, la lourdeur des programmes d’aide de la ville de Montréal pour les restaurateurs en temps de pandémie.

«La Ville de Montréal, c’est zéro pis une barre. On est censés avoir des subventions et de l’aide et chaque fois qu’on se lance là-dedans c’est compliqué», a déploré le propriétaire du Pied de cochon.

«On n’a pas ce qu’il faut pour faire partie du programme ou je ne sais pas quoi», a-t-il ajouté.