Peu d'acquis en cuisine, malgré la pandémie

Malgré les pénuries de farine et l'engouement pour les recettes de pain fait maison au printemps, force est de constater que les Québécois n'ont guère mis leur temps de confinement à profit pour s'améliorer en cuisine, indique une étude de l'Université Dalhousie publiée mercredi.

Selon ce coup de sonde, à peine 37,2% des Québécois ont pris le temps d'apprendre une nouvelle recette depuis mars 2020. Il s'agit du taux le plus élevé au pays, mais ce dernier a quand même surpris les chercheurs par sa faiblesse.

Il faut dire que, pour les besoins de l'étude, la définition d'une recette a été ramenée à sa plus simple expression: un repas ou une pâtisserie composé d'au moins trois ingrédients et réalisé en au moins trois étapes, que ce soit en suivant une recette dirigée ou de façon autodidacte.

«On y est allés de façon très ouverte, en s'attendant à des taux très élevés», a expliqué le directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, en entrevue avec l'Agence QMI.

Or, malgré cette définition très large, les Québécois ne connaissent que 6,6 recettes en moyenne, contre 6,1 avant le début de la pandémie. Il s'agit d'un taux équivalent à la moyenne nationale, établie à 6,7 recettes par personne au moment de réaliser l'étude, en janvier.

À l'échelle nationale, à peine un peu plus de la moitié des Canadiens (51,1%) affirment connaître plus de 10 recettes, tandis que 7% de la population admet n'en connaître aucune.

Il s'agit de chiffres quelque peu inquiétants, reconnaît Sylvain Charlebois. «Je m'attendais à un meilleur résultat. C'est un peu décevant. On parle tellement de cuisine et les cuisines sont au cœur de nos maisons. Je m'attendais à des résultats plus relevés.»

Peu motivés

Bien que les Québécois aient été les plus portés à parfaire leurs connaissances en matière de cuisine, ils figurent aussi parmi les moins motivés à passer du temps en cuisine.

Au total, 71,5% des habitants de la Belle Province soutiennent avoir cuisiné la plupart (46,2%) ou tous (25,3%) leurs repas pendant la pandémie. En comparaison, 80,2% des Canadiens assurent avoir cuisiné la plupart (55,9%) ou tous (24,3%) leurs repas.

«Si les Canadiens et les Québécois ont passé plus de temps en cuisine, ils n'ont pas appris grand-chose au cours des 10 derniers mois», a résumé M. Charlebois.

Nombre moyen de recettes connues, par province, avant la pandémie et maintenant

- Colombie-Britannique: 5,7 /// 6,3 (+0,6)

- Alberta: 6,4 /// 7 (+0,6)

- Saskatchewan: 7,3 /// 7,5 (+0,2)

- Manitoba: 7,4 /// 7,7 (+0,3)

- Ontario: 6 /// 6.5 (+0,5)

- Québec: 6,1 /// 6,6 (+0,5)

- Nouveau-Brunswick: 6,5 /// 7,3 (+0,8)

- Nouvelle-Écosse: 7,7 /// 7,5 (-0,2)

- Île-du-Prince-Édouard: 5,7 /// 5,8 (+0,1)

- Terre-Neuve-et-Labrador: 6,5 /// 7,1 (+0,6)

- Canada: 6,2 /// 6,7 (+0,5)