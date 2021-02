Peut-on aider notre fille à s’en sortir vraiment?

Notre fille avait vécu une période qui s’apparentait à de l’anorexie en 2013, à l’âge de 24 ans, alors qu’elle venait de vivre un douloureux épisode de rupture de couple. Grâce à l’aide d’une psychologue et de notre soutien – son père et moi –, elle s’en était sortie et avait pu reprendre normalement ses activités.

On dirait que la pandémie l’a fait capoter. Elle a mis dehors son petit ami des trois dernières années avec qui elle songeait à avoir un enfant, pour se remettre à un entraînement physique intensif et ainsi se modeler un corps d’athlète qui devrait l’aider à atteindre les plus hauts sommets dans son sport. Qu’est-ce qui se passe avec elle ?

Parents désespérés

J’ai l’impression que votre fille n’est jamais sortie de sa période de restriction alimentaire puisque son obsession du corps semble revenue en force. Vu son âge, et comme c’est elle qui doit prendre la décision d’agir sur son état, le mieux à faire est de suggérer une intervention professionnelle et espérer qu’elle s’y soumette.