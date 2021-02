Somme record pour Centraide du Grand Montréal

Malgré la pandémie de COVID-19, Centraide du Grand Montréal a fracassé sa marque pour sa campagne de financement annuelle en récoltant 60 millions $ l’an dernier.

Cette somme sera distribuée à 350 organismes communautaires et projets de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud.

« Nous nous réjouissons que le contexte particulier n'ait pas affecté la campagne autant qu'anticipé au départ. Les gens sont restés solidaires et se sont même engagés davantage pour une cause à laquelle ils sont sensibles, soient celles des personnes vulnérables particulièrement touchées par la crise actuelle », a affirmé la coprésidente de la campagne de financement, Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l'Est du Canada d'EY, par communiqué, mercredi.

Centraide du Grand Montréal a précisé qu’une enveloppe 360 000 $ allait être remise mercredi à sept organismes locaux de la région pour bonifier ou prolonger leur aide auprès d’itinérants. «Un montant de 150 000 $ servira également à soutenir les efforts de coordination des mesures d'urgence des tables de quartier et des corporations de développement communautaire (CDC) dans leurs territoires respectifs», a ajouté l’organisme.

Centraide a déclaré que 80 % des dons ont été recueillis de façon électronique. L’organisation a souligné que certaines entreprises avaient doublé les dons versés par leurs employés.