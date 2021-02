Un marathon de sept courses en neuf jours

Sept courses en neuf jours : Jean-Philippe Bergeron s’apprête à disputer un véritable marathon au circuit de New Smyrna, en Floride.

Le pilote originaire de Saint-Donat, dans Lanaudière, participera à partir de vendredi aux « World Series of Asphalt », une Classique annuelle présentée en préambule à la course mythique des 500 Milles de Daytona qui donnera, la semaine prochaine, le coup de la nouvelle saison en série NASCAR.

Le petit ovale de New Smyrna est d’ailleurs situé à environ une quinzaine de kilomètres au sud du complexe de sports motorisés de Daytona.

Bergeron, inscrit dans la catégorie de stock-car des Pro Late Models, pourra compter sur l’expertise de l’écurie Race Car Solutions qui préparera son bolide identifié au numéro 51. Cette organisation est la propriété du vétéran Jamie Skinner qui avait remporté le titre l’an dernier à New Smyrna.

Filière Festidrag Développement

« C’est la première fois que je vais courir autant de fois dans un intervalle de temps aussi court, a indiqué Bergeron. Je m’apprête à vivre une belle expérience et je vise évidemment de bons résultats. »

Après des séances d’essais libres jeudi, organisées pour la dizaine de classes de bolides présentes, Bergeron, membre de filière Festidrag Développement destinée à favoriser l’éclosion de talents québécois en course automobile, prendra part à sa première épreuve dès le lendemain.

Puis, son calendrier comportera des courses les 6, 7, 9, 10 11 et 12 février.

Un tremplin

En raison de la pandémie, ils sont très peu de pilotes canadiens cette année à avoir choisi de franchir la frontière pour se rendre à cet incontournable rendez-vous à New Smyrna.

L’Ontarien Jerry Artuso est le seul autre représentant de l’unifolié à avoir fait le déplacement.

Les « World Series of Asphalt », qui célèbrent cette année leur 55e année d’existence, ont été l’occasion pour bon nombre de Québécois de s’illustrer dans le passé.

Aujourd’hui engagés à temps plein dans les séries Xfinity et Camionnettes Camping World respectivement, Alex Labbé et Raphaël Lessard ont fait leurs classes à New Smyrna. D’autres comme Étienne Cliche et Alex Guénette y sont passés également.

La meilleure performance revient toutefois à Martin Latulippe qui, il y a dix ans, a remporté le titre dans la catégorie des Pro Late Models. Le Beauceron est toujours le seul Québécois à avoir accompli cet exploit.