Une septuagénaire de Vancouver battue à mort chez elle par deux faux policiers

Une septuagénaire de Vancouver est décédée, mardi, après avoir été passée à tabac par deux suspects qui s'étaient introduits chez elle dimanche, vraisemblablement en se faisant passer pour des policiers.

Usha Singh, une femme de 78 ans, avait été retrouvée chez elle grièvement blessée dimanche matin. Elle avait été transportée à l'hôpital, mais a finalement succombé à ses blessures mardi, a annoncé la police de la plus grande ville de la Colombie-Britannique mercredi.

La police n'a pas voulu dévoiler plus de détails sur les circonstances entourant ce meurtre en plaidant que son enquête est toujours en cours.

Deux suspects, un homme de 47 ans et un autre de 41 ans, ont été arrêtés mardi dans le secteur de East Vancouver. L'homme de 47 ans, qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien pour d'autres crimes, a été retrouvé à l'aide d'un chien policier. Il a été blessé lors de son arrestation, mais sa vie n'était pas menacée, a précisé la police.

Son arrestation est survenue dans le parc Strathcona, où vivent quelques centaines de sans-abri, ce qui a compliqué la fouille des lieux qui s'est ensuivie. «Nos enquêteurs ont fait face à plusieurs défis en tentant d'exécuter leur mandat de perquisition. Ils ont été accueillis par une foule très hostile [d'environ 50 personnes]», a détaillé le sergent Steve Addison, porte-parole pour la police de Vancouver.

Les agents sur place, craignant pour leur sécurité, ont même dû déclencher un appel d'urgence qui a mobilisé tous les policiers en patrouille à Vancouver. «Heureusement, avec les renforts, les enquêteurs ont pu collecter les éléments de preuve dont ils avaient besoin sans plus d'incident», a noté le porte-parole.

Les deux suspects n'avaient pas encore été accusés mercredi, mais le dossier devait être transféré prochainement au tribunal.

«C'est un crime tragique et incompréhensible qui n'aurait pas dû se produire. Je comprends que ça peut générer de l'anxiété et être préoccupant dans le quartier et même dans la ville, mais Vancouver est une ville sécuritaire. Nous espérons que ces arrestations restaureront le sentiment de sécurité», a commenté le sergent Addison.