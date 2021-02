BRUNI, Umberto

À sa résidence, le 1er février 2021, est décédé, entouré de sa famille, à l'âge de 106 ans , Umberto Bruni, RCA, professeur, artiste-peintre, sculpteur, muraliste, récipiendaire de multiples reconnaissances au Québec, au Canada et à l'international.



Il laisse dans le deuil ses deux filles, Marie Bruni Johansen et Lisa Bruni Gendron, ses petits-enfants Charles et Lisa Stella, Marie-Elaina et Anne Gendron, ses gendres Norman Johansen et Dennis Gendron, ainsi que plusieurs neveux et nièces, amis, collègues et admirateurs.



Homme authentique à ses traditions et convictions, il laisse un patrimoine riche en art et sa contribution artistique demeurera un superbe héritage aux générations futures. Fidèle à son art, comme en amitié, il était un artiste doté d'un magnifique talent admiré de ses pairs et maintes fois reconnu tant ici qu'à l'international. Ces oeuvres se retrouvent ainsi dans plusieurs régions du Québec, du Canada et en Europe, tant dans des collections privées que publiques.



En raison des circonstances particulières actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité.