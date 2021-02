6 rituels et gestes réconfortants pour mieux vivre un deuil en temps de pandémie

En collaboration avec

Si faire ses adieux à un être cher n’est jamais facile, le contexte de la pandémie rend le tout encore plus éprouvant.

En marge des mesures sanitaires à respecter, il faut tout de même entamer le processus de deuil. La Coopérative funéraire des Deux Rives vous propose six petits rituels qui pourront agir comme un baume en ces moments difficiles.

1. Plongez dans les photos et les souvenirs

Regarder des photos de la personne tant aimée est un rituel réconfortant. C’est aussi un geste qui vous permettra de mettre de côté les photographies qui seront présentées lors de la cérémonie virtuelle ou en présence, lorsque celle-ci aura lieu.

2. Créez un coin commémoratif

À la maison, réservez une zone où vous recueillir en y disposant une photo du défunt, des chandelles ou des objets qui vous le rappellent afin de garder en mémoire de bons souvenirs.

3. Écrivez au défunt

L’écriture peut se révéler thérapeutique et bienfaitrice dans un processus de deuil. En adressant une lettre au défunt, vous pourrez vous remémorer les bons moments vécus ensemble, en plus d'exprimer vos émotions. Si vous le désirez, partagez votre lettre à vos proches. Elle pourrait être tout aussi bénéfique pour eux.

4. Lisez des témoignages

Face à la douleur ressentie, il se peut que vous n’ayez pas envie de parler ou d’écrire. Lire des témoignages d’autres personnes endeuillées pourrait vous permettre de mettre des mots sur votre souffrance et de vous sentir moins seul. Vous trouverez plusieurs témoignages touchants sur le site lagentiane.org.

5. Joignez-vous à un groupe de soutien

Veillez à briser l’isolement en échangeant avec des gens qui vivent aussi un deuil. À cet effet, chaque membre de la Coopérative bénéficie d’un accès gratuit à un groupe de soutien animé par une psychologue.

Le groupe Facebook La Communauté de La Gentiane est également un lieu respectueux où exprimer vos émotions et trouver une écoute empathique.

6. Offrez une écoute attentive

Il peut être délicat d’exprimer votre soutien à un proche endeuillé. Témoignez-lui votre support en lui écrivant un mot ou en l’appelant. Nul besoin d’avoir les mots justes, écoutez-le tout simplement.

La Coopérative Funéraire des Deux Rives pour vous accompagner

Issue du regroupement de sept entités, la Coopérative funéraire des Deux Rives est la plus importante coopérative funéraire en Amérique du Nord. Comptant près de 52 000 membres, elle se distingue par son approche humaine et professionnelle qui se ressent dans ses dix points de services répartis dans la grande région de Québec, Lévis, Lotbinière et Côte-de-Beaupré.

Que ce soit pour planifier ses préarrangements, pour vous guider lors d’un décès ou pour vous soutenir dans le deuil, la Coopérative offre des services et installations de haute qualité. Ayant à cœur le développement durable, elle véhicule des valeurs fortes d’entraide, de solidarité, d’équité et d’engagement envers son milieu.

L’adhésion à la Coopérative en tant que membre à vie permet d'économiser 20% sur ses services et de profiter de nombreux rabais chez ses différents partenaires (traiteurs, fleuristes, etc.).

Des services bonifiés en temps de COVID-19

Afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins réels de ses membres, la Coopérative propose de nouveaux services adaptés à la réalité actuelle.

Il est maintenant possible d'organiser ou d'assister à une cérémonie virtuelle, de faire livrer des plats aux endeuillés via sa boutique en ligne, d'accéder à des avis de décès Web bonifiés d'un carrousel photo et de poser toute question grâce à l'outil de clavardage de son site Internet.

Si vous vivez présentement un deuil, la Coopérative des Deux Rives peut vous accompagner avec respect et bienveillance. Pour plus d’informations et de soutien ou pour connaître plus de rituels à faire à la maison, visitez coopfuneraire2rives.com.