CROTEAU, Daniel, F.É.C.



Frère Daniel Croteau, de la communauté des Frères des Écoles chré-tiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le 27 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 4 mois.Fils de Henri-Raoul Croteau et de Marie-Rose Hamelin, il naquit à Ste-Marie de Blanford (Nicolet), le 16 septembre 1934. Entré chez les F.É.C. en 1951, il travailla à l'éducation des jeunes à Québec, Forestville, L'Islet et St-Raymond. À partir de 1969, il fut missionnaire au Cameroun pendant 24 ans. De retour au pays, après quelques années à Ottawa, il travailla au service des confrères âgés comme directeur de l'infirmerie de Québec et de celle de Laval.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs et beaux-frères Margot (Gérard Gagnon), Pierrette (feu Raymond Smith), Lucienne (Denis Baillargeon) et Pauline (feu Michel Dallaire, Jacques Filion). Il laisse aussi plusieurs neveux et nièces.Des premières funérailles auront lieu à Laval pour la communauté locale le mercredi 24 février, puis en l'église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle, 2550, rue Biencourt, Québec, le jeudi 25 février à 11h, avec un nombre restreint de participants.L'inhumation du corps aura lieu plus tard, au cimetière Notre-Dame-Dame-de-Belmont, Québec.