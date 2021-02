À quand une police pour les animaux?

Il y a une brigade des stupéfiants. À quand une brigade de la maltraitance animale ? À quand une SPCA avec plus d’autorité, avec son propre bras policier (ou « police des animaux ») qui pourrait saisir des biens acquis avec l’argent de l’élevage illégal dans les usines à chiots ?

Vous l’avez lu dans Le Journal ces derniers jours : près de Victoriaville, un exploiteur, qui n’ira certainement pas en prison, avait chez lui 230 chiens et 70 chats, plus ou moins malades, à vendre...

La SPA d’Arthabaska a fini par alerter les forces policières et une opération d’envergure a déménagé les quelque 300 animaux encagés et mal partis dans la vie... Quelle honte ! Et ce scénario va se reproduire encore mille fois si l’on ne fait rien !

Bras policier

Que ce soit les usines à chiots ou les cercles clandestins de combats de chiens où l’on parie de l’argent, il faut des enquêteurs dont c’est la spécialité. Oui, envoyons nos SPA à Nicolet s’il le faut, mais donnons-leur un « bras policier » !

La loi est encore beaucoup trop insignifiante. Pour des revenus importants pendant de nombreuses années, les peines encourues sont minimes. Lorsqu’on donnera un électrochoc à ce monde interlope en saisissant le yacht de l’un ou la grosse maison de l’autre, ça donnera à réfléchir.

Abandon

Bientôt, François Legault allégera les restrictions sanitaires. Le printemps arrivera. Plusieurs, qui sortiront du confinement, commenceront à se lasser de leurs chiens qui étaient censés les protéger de la solitude. Le 1er juillet, ce sera le festival de l’abandon.

Non seulement je me sens favorable à une brigade contre la maltraitance animale, mais je me demande s’il ne devrait pas y avoir un permis de posséder un animal (avec des heures de cours obligatoires), tout comme il y a un permis pour conduire, afin de discipliner l’humain qui, autrement, se croit toujours tout permis.