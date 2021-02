LEMAY, Jean-Sébastien



À son domicile le 4 janvier 2021, est décédé d'une embolie pulmonaire, à l'âge de 40 ans et 4 mois, Jean-Sébastien Lemay, demeurant à Montréal (Lachine) et autrefois de Rimouski, fils de Jacques Lemay et de Renelle Dubé. Il est allé rejoindre ses grands-parents, feu Laurent "Laurenzo" Lemay, Ida Laroche de Québec (St-Édouard-de-Lotbinière), et Eddy Dubé.Outre son père Jacques Lemay et sa mère Renelle Dubé, il laisse également dans le deuil sa grand-mère Marguerite Brideau, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses collègues de travail ainsi que de nombreux amis(es).Dans les circonstances de pandémie COVID-19 actuelles, la famille de Jean-Sébastien a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à la :DU BAS-SAINT-LAURENTTéléphone : 418 722-7044https://www.cfbsl.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec par l'entremise de leur site internet:https://poumonquebec.ca/faire-un-donLa sympathie que vous nous témoignez en partageant notre chagrin nous est d'un grand réconfort. Nous en garderons un bon souvenir.Toutes les personnes ayant côtoyé de près ou de loin Jean-Sébastien se souviendront toujours de lui comme d'un être attachant.