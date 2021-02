Contrebande de tabac: la prison et 2,4 millions $ d’amende

Un homme de Kanesatake a écopé de 90 jours discontinus d’emprisonnement et d’une amende salée 2,4 millions $ à la suite d’une saisie impressionnante de 3,15 millions de cigarettes de contrebande en 2019.

Steven Gabriel a subi cette peine le 20 janvier dernier, a annoncé Revenu Québec, jeudi.

L’homme de 48 ans avait été intercepté par la Sûreté du Québec (SQ) en février 2019 avec 3 150 400 cigarettes, 21 290,83 g de tabac, deux téléphones cellulaires, 590 $ en argent liquide ainsi que des factures à bord de son véhicule.

Les sanctions infligées d’autres contrevenants, qui n’étaient titulaires d’aucun permis pour avoir vendu, livré ou avoir été en possession de tabac de contrebande destiné à la vente au détail dans la province, ont aussi été divulguées concernant des dossiers différents.

Une peine de prison a été remise à Marc Clavet de Shawinigan, qui a été condamné le 26 novembre 2020 à six mois d’emprisonnement et une amende de plus de 350 507 $. Plusieurs perquisitions de son véhicule en 2018 et 2019 avaient permis aux policiers de saisir 83 200 cigarettes et de suspendre son permis de conduire pour une période de quatre mois. L’accusé de 49 ans avait tout de même réussi à vendre 418 000 cigarettes.

Il n’est d’ailleurs pas le seul contrevenant de Shawinigan à avoir reçu une condamnation, alors que Guy Charrette doit verser 429 120 $ après s’être vu confisqué 11 507 cigarettes et de 557 $ en 2019. Il aurait vendu un total de 720 000 cigarettes en trois ans.

Un homme de 62 ans de Trois-Rivières a quant à lui été condamné début janvier à verser 413 638,88 $ d’amende après une saisie de 94 025 cigarettes et plus de 1400 $ en 2018. Michel Landry avait également commercialisé un total de 600 000 cigarettes.

En Estrie, deux personnes de Sherbrooke et Stanstead ont été respectivement condamnées le 18 janvier dernier à 84 291,38 $ et 143 040 $ d’amendes. Mario Blais, de Sherbrooke, s’est fait retirer 22 905 cigarettes et il en avait vendu 80 000 de mai à juin 2018, alors qu’Angie Falardeau avait vendu 240 000 cigarettes de 2017 à 2019.Un contrevenant de Waterloo en Montérégie a reçu une amende de 139 300 $ le 28 janvier après deux perquisitions menées en 2018 où les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main sur 7 611 cigarettes et 13 850 $. Gérard Boucher, 71 ans, était un récidiviste et avait également commercialisé 62 000 cigarettes.

Un autre récidiviste, Yvan Létourneau, a également été condamné en décembre dernier à une amende de 56 631 $ après avoir été intercepté par la Régie intermunicipale de police Roussillon avec 43 800 cigarettes à bord de son véhicule en février 2020. Le permis de conduire de cet homme de 64 ans originaire de Québec a été suspendu pour une période de six mois.

Et les condamnations n’ont pas seulement touché des Québécois, alors qu’un homme de l’Île-du-Prince-Édouard et un autre de Nouvelle-Écosse ont été condamnés respectivement à 83 758,40 $ avec une suspension de 30 jours du permis de conduire et 449 671, 34 $ d’amendes.

Bloyce Léonard Hutchinson, de Summerside, avait été contrôlé en octobre 2019 avec 120 400 cigarettes à bord de son véhicule à Saint-Constant, alors que Morgan Patrick Harrington d’Halifax avait été intercepté à deux reprises par la SQ, qui a saisi 1 343 kg puis 1634 kg de tabac en mai et août 2018.