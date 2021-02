COVID-19: le Canada comptera bientôt plus de 800 000 cas

La pandémie semble vouloir s’essouffler au Québec et en Ontario, mais le Canada s’approche malgré tout des 800 000 cas cumulés de la maladie à coronavirus.

C’est l’Ontario qui a comptabilisé le plus de nouvelles infections, jeudi, soit 1563, ainsi que 88 morts. Les contaminations supplémentaires proviennent surtout de Toronto (584) et des régions de Peel (265) et de York (132). Jusqu’ici, la province la plus populeuse au pays a rapporté un total de 273 660 cas et de 6393 morts.

Le nombre de cas au Québec est stable depuis trois jours. Après deux journées avec exactement 1053 cas, on en a signalé 1093, jeudi, pour un total à ce jour de 266 672. On a recensé par ailleurs 42 morts, dont 15 survenues au cours des 24 dernières heures. La Belle Province s’approche de la marque psychologique des 10 000 décès associés au virus, alors qu’on en dénombre maintenant 9941.

C’est à Montréal où les projecteurs demeurent braqués, avec 532 nouvelles infections signalées jeudi, devant la Montérégie (190), Laval (112), les Laurentides (60), Lanaudière (47), et l’Estrie (44).

Les hospitalisations ont diminué à l’échelle du Québec (-36, à 1070), tout comme les gens nécessitant des soins aigus (-2, à 175), ce qui demeure somme toute de bonnes nouvelles pour les autorités. Mais ces dernières invitent les gens à maintenir les gestes barrières, comme le port du couvre-visage, la distanciation physique et le lavage des mains, car la guerre n’est pas terminée.

«#COVID19 Projections [hospitalières du 31 janvier]: la [baisse] observée dans les dernières semaines devrait se poursuivre pour l’ensemble du Québec. Il faut toutefois demeurer prudents, la situation pourrait rapidement changer si les cas recommençaient à [augmenter]», a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en partageant les données de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Les chiffres de l’INESSS montrent que pour une troisième semaine consécutive, on note une baisse (-17 %) du nombre de nouveaux cas par rapport à la semaine précédente (8830 versus 10 635). Toutes les régions et tous les groupes d’âge, à l’exception des jeunes 17 ans et moins où le nombre de cas est plus élevé que celui de la semaine précédente (+7 %). Pour ce qui est de la diminution du nombre d'hospitalisations anticipées, il se maintient à un rythme aussi soutenu (-26 %) que la semaine précédente (431 versus 579), selon l’Institut.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a ajouté 110 cas et deux décès à son portrait de situation, jeudi.

Dans les provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick a annoncé 16 nouveaux cas, alors que Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse en ont ajouté un seul chacun à leur bilan.

Enfin, dans le nord, le Nunavut a recensé deux infections supplémentaires.

En après-midi, le Canada comptait au cumulatif 792 440 cas (+2786) et 20 487 morts (+ 132).

La situation au Canada:

Ontario: 273 660 cas (6393 décès)

Québec: 266 672 cas (9941 décès)

Alberta: 125 090 cas (1671 décès)

Colombie-Britannique: 68 780 cas (1234 décès)

Manitoba: 29 968 cas (837 décès)

Saskatchewan: 24 430 cas (322 décès)

Nouvelle-Écosse: 1584 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1318 cas (18 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 411 cas (4 décès)

Nunavut: 296 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 112 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 36 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 792 440 cas (20 487 décès)