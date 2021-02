Le «24 heures» fait peau neuve

Le 24 heures change de format et de vocation. Le quotidien devient une plateforme numérique tournée vers la jeune génération et ses préoccupations qui s’agrémentera, chaque jeudi, d’un magazine hebdomadaire papier, toujours distribué gratuitement.

Créé en 2003 et circulant gratuitement dans le métro de Montréal depuis, le 24 heures poursuit maintenant une nouvelle mission : décortiquer l’actualité du jour d’un angle spécifiquement pensé pour la sphère numérique, favoriser la prise de parole et emmener des solutions aux enjeux les plus préoccupants, sous le slogan «Mieux comprendre».

Crise climatique, politique, santé, éducation, consommation éthique ou numérique : tant dans la forme que dans le choix des sujets, le 24 heures revampé adoptera un ton bien actuel, à travers capsules synthétisant des sujets complexes, portraits ou reportages de terrain fouillés, parfois teintés de la touche d’humour appréciée des jeunes adultes à l’esprit avant-gardiste.

On s’éloignera ainsi de l’ancienne facture de la publication, qui se concentrait beaucoup sur les hauts faits municipaux. Par exemple, parmi les premiers reportages, on note une rencontre avec Shina Nova, créatrice de contenu Inuit native de Pointe-Claire, suivie par 1,2 million de personnes sur TikTok. La présence grandissante des politiciens sur ce dernier réseau social est aussi dans la mire du 24 heures.

Photo Agence QMI, Alejandra Carranza

«On sort maintenant de l’île de Montréal, explique Charles D’Amboise, directeur adjoint des contenus d’information chez NumériQ, qui chapeaute le 24 heures. La pandémie a fait ressortir beaucoup de bobos dans la société ; nous, on veut parler de ces problèmes en étant constructifs, inspirants et en apportant des solutions concrètes.»

PHOTO COURTOISIE

On y trouvera aussi du contenu de divertissement et art de vivre. À cet égard, d’autres marques de NumériQ déjà appréciées des milléniaux sur le web (Sac de chips, billie, Silo 57, Pèse sur start et Porte-monnaie) seront également regroupées sous le parapluie du 24 heures, tout en continuant d’exister indépendamment.

Collaborateurs

Aucun poste de journaliste n’a été sabré dans cette refonte du 24 heures. Au contraire, c’est une équipe agrandie, jumelant différentes entités de NumériQ, qui porte ce nouveau média, qu’alimenteront une trentaine de collaborateurs.

Trois nouveaux visages se greffent d’ailleurs déjà à l’équipe. Rose-Aimée Automne T. Morin discutera sexualité et intimité. Philippe Néméh-Nombré, doctorant en sociologie, analysera les questions de l’heure dans son créneau ; il signe aujourd’hui même une première chronique sur le statut des sans-papiers en pandémie. La militante environnementaliste Léa Ilardo complète le trio. D’autres annonces devraient être faites sous peu.

Dans les différentes rubriques, une section «En bref» disséquera les gros titres quotidiens qui font jaser le web sous tous leurs aspects. Le volet «Panorama» regroupera différentes séries de reportages, dont l’une intitulée «Poing levé», qui tendra le micro à des personnes qui ont des revendications et des solutions à proposer. Dans la portion «Urgence climat», trois journalistes traiteront d’environnement d’un angle humain.

Essentiellement, le 24 heures cherchera à joindre le lectorat-cible des 18-30 ans, «mais n’importe qui qui a un compte Instagram et Facebook» pourra apprécier son style, maintient Charles D’Amboise.

Magazine papier

Le pendant papier du 24 heures, lui, sortira le jeudi, à compter du 11 février, coiffé du slogan «Mieux comprendre». Son approche se comparera à celle d’Urbania, par exemple, et le magazine, bien que dépendant de la plateforme virtuelle, aura sa signature distincte et très léchée, assure Charles D’Amboise.

«Avant, les journaux travaillaient pour le papier, et leurs contenus se retrouvaient sur le web. Maintenant, on fait l’inverse; on pense nos reportages pour le numérique, mais on les adapte pour le papier. Avec le magazine, on sera dans les dossiers en profondeur. On restera aussi pertinents», mentionne ce dernier.

Le nouveau site web du 24 heures (24heures.ca) est déjà en ligne. On peut aussi suivre son équipe sur Instagram, Facebook et Twitter.