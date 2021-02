Nouveau régime forestier: les acériculteurs mécontents obtiennent une rencontre avec le ministre des Forêts

Le ministre des Forêts, Pierre Dufour, rencontrera les producteurs de sirop d’érable mécontents de sa stratégie pour discuter du potentiel de développement de l’industrie sur des terres publiques, a appris Le Journal.

• À lire aussi: «On veut laisser les industriels rentrer dans les érablières», dénonce le PQ

• À lire aussi: Québec accusé de détruire à petit feu l’industrie du sirop d’érable

« J’ai demandé à mon cabinet si possible d’avoir une rencontre rapide avec les producteurs pour avoir une discussion », a confirmé en entrevue au Journal Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Le sirop d’érable en péril

Vendredi dernier, un producteur de sirop d’érable de l’Estrie a accusé le gouvernement Legault de saccager l’industrie acéricole en permettant aux entreprises privées de disposer des forêts publiques.

Quelques heures plus tard, le porte-parole de l’agriculture et des forêts du Parti québécois (PQ), Sylvain Roy, a dénoncé le nouveau régime forestier qui allait « mettre en péril un patrimoine collectif sur les terres publiques ».

Or, mardi, le ministre des Forêts, Pierre Dufour, a rejeté les critiques en disant que ce n’est pas son ministère « qui décide des quotas ».

D’après lui, le producteur de l’Estrie Jonathan Blais, qui préside les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) de sa région, aurait avantage à échanger avec l’Union des producteurs agricoles (UPA).

« Sans cela, on fait simplement geler du territoire “au cas où”, et 100 ans plus tard, ce n’est pas exploité, alors qu’il y a une valeur économique de l’arbre lorsqu’il est à maturité », a soutenu le ministre des Forêts.

Du même souffle, il a précisé qu’il en était à planifier l’augmentation du potentiel acéricole en regardant sur quels territoires cela pourrait se faire.Plus de 80 % des acériculteurs sont en terres privées et il y a seulement 18 % des terres publiques qui servent aux acériculteurs, a indiqué Pierre Dufour.

Le ministre a ajouté qu’il y a au-delà de 134 000 propriétaires de terres privées et que, sur ceux-ci, quelque 29 000 contribuent à la capacité forestière.

– Avec la collaboration de Rémi Nadeau