Nouveaux collaborateurs à «Star Académie»

De nouveaux collaborateurs se joignent à l’aventure Star Académie, qui, en plus de ses galas dominicaux (dès le 14 février) et sa quotidienne du lundi au jeudi (dès le 15 février), à TVA, aura plusieurs autres rendez-vous, sur TVA+ et QUB radio.

Le dimanche soir, les spectacles de variétés de Star Académie seront diffusés simultanément sur QUB radio (qub.radio), qui mettra de l’avant une programmation spéciale en direct.

Dès 18 h 30, Sabrina Cournoyer retrouvera ainsi les auditeurs pour L’avant Variété de Star Académie, où on dressera la table pour la soirée à venir et effectuera un retour sur les moments forts de la semaine des académiciens, avec invités, entrevues, discussions avec les «fans», prédictions et exclusivités. Sabrina échangera aussi avec le public pendant les pauses publicitaires du gala pour obtenir ses impressions sur les numéros.

Balado

La populaire émission s’accompagnera également d’un «podcast». Emmène-moi partout! Le balado de Star Académie sera animé par l’ex-académicien (de 2012) Bryan Audet et disponible tous les jeudis, à compter du 18 février, sur TVA+ et QUB radio. On y jasera de musiques sous toutes ses formes, avec la rencontre d’artistes en lien avec l’environnement de Star Académie.

Du côté de TVA+, Valérie Chevalier sera aux commandes du Tout petit talk-show de Star Académie, du mardi au jeudi, dès le 23 février. Dans ces capsules de 8 à 10 minutes réservées exclusivement aux clients Mobilité de Vidéotron, l’animatrice accueillera les académiciens... dans leur propre maison de Waterloo. En empruntant les codes du «talk-show», avec humour et autodérision, elle leur lancera des défis, recueillera leurs confidences, les soumettra à des jeux-questionnaires loufoques et lancera des discussions autour de différents thèmes.

Enfin, sur QUB musique, tous les jours de la semaine, on pourra trouver une abondance de contenu relatif à Star Académie : versions originales des chansons entendues lors des variétés (des artistes en prestation ou des académiciens en danger), listes de chansons préférées des candidats, etc.