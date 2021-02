Pour bien préparer votre saison chasse et pêche

À l’instar de bien des organisations qui ont dû abandonner la tenue de leurs événements avec un public visiteur, le promoteur du Salon national de la pourvoirie chasse et pêche, M. Gaétan Mondou, s’est tourné vers un modèle virtuel cette saison. C’est bien le Salon qui avait lieu dans six villes du Québec, dont le premier était présenté à Québec en janvier, au Complexe Capitale Hélicoptère.

« Avec la COVID, on ne pouvait pas tenir d’événement comme à l’habitude. C’est bien dommage, d’expliquer M. Mondou. Je ne voulais pas laisser tomber les marchands, les pourvoiries, et surtout les amateurs de chasse et pêche qui nous suivent partout au Québec depuis plusieurs années. Notre salon virtuel sera national. Un amateur, qu’il soit de Hull, de Chicoutimi, de la Côte-Nord, de Québec ou de Montréal, pourra trouver directement sur le salon ce qu’il recherche. C’est un rendez-vous incontournable pour bien préparer sa saison, du 4 au 14 février. Les amateurs n’auront qu’à se rendre au www.salonpourvoirievirtuel.com pour faire la visite, gratuitement, sans se déplacer de chez eux. »

Chose certaine, le promoteur n’a rien ménagé pour vous aider à faire un choix éclairé.

« Présentement, incluant les offres de la Sépaq, nous avons plus d’une centaine de destinations de chasse et de pêche. Nous avons aussi des marchands qui vendent des embarcations Princecraft, des concessionnaires de VR, des boutiques comme Ecotone et Batteries Expert. Il y aura aussi des gens qui offrent des produits de chasse comme Pro Expédition pour les salines, sans oublier les différents conférenciers qui seront là pour informer les gens. Tout sera exactement semblable à une visite de nos salons habituels pour les amateurs qui viendront nous visiter. Il ne faut pas oublier que nous aurons aussi le tirage d’une embarcation avec moteur, comme nous l’avons toujours fait. »

LE FONCTIONNEMENT

L’accès aux différents produits et services ne sera pas compliqué.

« Les gens vont se rendre sur notre plateforme via l’adresse indiquée. S’ils veulent se rendre dans une pourvoirie, par exemple, ils vont cliquer sur l’onglet pourvoiries et ils vont choisir la région où ils veulent se rendre. En y arrivant, ils auront le choix entre les nombreuses pourvoiries présentes au salon. Ils n’auront qu’à faire un choix, cliquer sur le site du pourvoyeur, pour entrer en contact avec lui. Cette façon de faire sera la même pour tous les exposants présents dans le salon ainsi que les présentations de nos conférenciers. Aussi, les gens pourront s’inscrire gratuitement à notre concours pour remporter une embarcation Princecraft et un moteur 9.9, offerts en collaboration avec Équipements Maniwaki. »

Une seule inscription sera acceptée par adresse courriel.

UN BEL EXEMPLE

Parmi les nouveautés que vous découvrirez dans ce salon, il y a les chalets Horizon de la Sépaq. J’ai eu l’occasion de faire un séjour dans un des rares prêts l’été dernier, sur le territoire de la réserve faunique de Saint-Maurice, dans le secteur Dunbar. La qualité de pêche dans cette réserve n’a pas été trahie par le secteur où nous étions. La pêche y a été excellente, comme nous l’avait promis le directeur, M. Francis Desjardins.

Oui à une excellente pêche, mais que dire du séjour dans ce nouveau modèle de chalet vraiment conçu pour vous faire profiter de la nature environnante. Enfin, les ingénieurs de la Sépaq ont compris qu’il fallait nous donner un chalet offrant une véritable expérience nature dans les réserves fauniques. Ils sont plus grands, mieux équipés, avec à l’avant une fenestration complète vous donnant l’impression que vous vivez dehors. À l’intérieur, le plafond cathédrale dans l’aire de vie cuisine/salon fait en sorte que vous avez l’impression d’être dans un bâtiment immense. Vraiment, la Sépaq a mis dans le mille. Présentement, il n’y en a de disponibles que dans la réserve Saint-Maurice. Leur popularité auprès des amateurs qui les ont utilisés fait en sorte qu’il n’y a plus beaucoup de disponibilités. Pour la prochaine saison, il y en aura des nouveaux dans les réserves fauniques de Porneuf et Ashuapmushuan. Des projets sont dans l’air pour les réserves de Rimouski et des Laurentides.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

« Pour aider les mordus qui veulent réserver ou en savoir plus long sur les produits disponibles, nous avons monté une équipe d’experts qui seront disponibles pour répondre aux questions, d’expliquer le responsable des communications à la Sépaq, M. Simon Boivin. Les mêmes habitués à recevoir les amateurs dans les salons traditionnels seront au rendez-vous. Ils vont partager leurs conseils et leur connaissance du terrain avec les amateurs de chasse et pêche. »

La section dédiée à la Sépaq, dans le salon virtuel, sera facilement accessible. Elle vous redirigera vers l’information sur l’ensemble de l’offre disponible. Ce sera www.sepaq.com/salons/chasse-pêche.dot.

Vous pourrez parler aux experts de la Sépaq à compter du début de l’ouverture du salon, par téléphone, via la ligne créée spécialement pour l’événement, au 1 844 MAPECHE (1 844 627-3243).

▶Le Salon national de la pourvoirie chasse et pêche virtuel de l’équipe Mondou, un événement à ne pas manquer pour bien préparer votre saison.