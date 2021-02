«Révolution en tournée» reporté à 2022

Les danseurs et les amateurs de l’émission «Révolution» devront encore prendre leur mal en patience. Le spectacle «Révolution en tournée» ne sera finalement pas présenté avant l’hiver 2022 afin de respecter les directives émises par le gouvernement québécois en lien avec la COVID-19.

L’équipe de Musicor Spectacles a choisi de repousser à février prochain le début des 22 représentations prévues à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, soit près d’un an plus tard qu’annoncé.

Les quelques 20 danseurs devaient prendre d’assaut le Théâtre Le Capitole, en pleine Vieille Capitale, le 12 mars, dans une mise en scène de Serge Denoncourt. Cette date devait donner le signal de reprise de la tournée. C’est plutôt avec de multiples rendez-vous au Théâtre St-Denis de la métropole, au début de février 2022, qu’elle devrait se remettre en branle.

Les détenteurs de billets peuvent se rassurer: les places déjà réservées seront les mêmes lors des nouvelles dates.

Ce n’est pas la première fois que les artistes et artisans de «Révolution en tournée» voient leurs plans être changés. Au printemps dernier, la pandémie avait aussi forcé le report de plusieurs dates mettant en lumière les prouesses et la créativité des participants du concours de danse de TVA.