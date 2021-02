Une Française enfermée un an et demi dans un cabanon en Hongrie

BUDAPEST | Une retraitée française âgée de 71 ans a été séquestrée un an et demi dans un abri de jardin insalubre en Hongrie par un couple qui voulait profiter de sa maison, a indiqué la justice jeudi.

Après avoir gagné la confiance de la vieille dame qui profitait depuis les années 1990 d'une résidence à Siofok non loin du célèbre lac Balaton, l'homme de 42 ans et la femme de 41 ans ont emménagé chez elle.

AFP

Puis ils l'ont persuadée de faire don de son appartement à leur enfant mineur tout en conservant son droit d'usufruit, selon un communiqué du bureau du procureur général du comté de Siofok.

En 2017, prétextant des travaux de rénovation, ils l'ont fait déménager avant de l'enfermer début 2018 suite à une dispute dans un cabanon délabré de 6m2 situé au fond d'un jardin.

La cabane grillagée, non isolée, fermée depuis l'extérieur, qui avait auparavant servi d'abri pour les cochons et de remise, n'offrait ni chauffage ni commodités.

Elle était équipée d'un lit, d'une table, d'une lampe de chevet et d'une radio. Le couple venait pour nourrir une fois par jour leur victime, autorisée parfois à marcher sous surveillance.

En mars 2018, des voisins qui s’inquiétaient de l'absence de la dame ont prévenu la police et le couple l'a ramenée un temps chez elle, pour rassurer tout le monde, avant de l'enfermer à nouveau dans son cabanon.

Ce n'est qu'en septembre 2019, suite à un signalement, que les forces de l'ordre sont venues la libérer.

L'homme et la femme ont été inculpés pour privation de liberté et harcèlement. Ils encourent quatre ans et demi de prison. Leur procès devrait commencer «dans six mois», a indiqué à l'AFP un porte-parole du procureur, Gabor Caspo.