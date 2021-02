À Ottawa, certains ressemblent à Giuliani...

Le Prix Rudy Giuliani est décerné au politicien s’étant distingué dans son rôle d’obéissance aveugle à son parti, son habitude d’agir en toutes circonstances comme thuriféraire de son chef et sa capacité de rester sérieux même lorsqu’il pond des sornettes.

Évidemment, il y a une concurrence très forte, et les candidats ne manquent pas.

Pour la version Ottawa, les principaux candidats en lice étaient, jusqu’à cette semaine, Pablo Rodriguez et Dominic LeBlanc.

Photo d'archives

Rappelons que Rodriguez est le leader en Chambre du gouvernement de monsieur Trudeau. Dans ce rôle, il s’est souvent illustré dans sa capacité de donner la réplique aux autres partis.

C’est lui, notamment, qui a menacé de déclencher des élections en pleine deuxième vague de la pandémie si les méchants partis d’opposition persistaient à vouloir créer... un nouveau comité parlementaire ! (Toute une cause de guerre !)

Ils font la leçon à Legault

Mais c’est avec un seul tweet qu’il a su démontrer qu’il avait l’étoffe d’un vrai émule de Giuliani.

Oui, on se souvient tous de son blâme à l’égard de François Legault qui, selon Rodriguez, laissait dormir des dizaines de milliers de doses de vaccin dans les congélateurs.

Oupelaille... Maintenant qu’il n’y a aucune dose dans aucun congélateur nulle part au Canada, ça peut paraître un peu vide comme complainte, mais c’est ça, un potentiel champion.

Photo d'archives

Dominic LeBlanc est responsable des relations intergouvernementales. Lorsqu’il est devenu de plus en plus clair que le fédéral avait complètement failli dans son obligation de protéger le public à nos frontières et aux aéroports, il s’est mis en action.

Avocat de profession, il a donné la leçon à Legault et à Ford, qui demandaient avec insistance que le fédéral annule les vols non essentiels.

LeBlanc a expliqué, qu’à son avis, quitter le Canada était un droit garanti aux termes de la Charte.

Euh, oui, mais la Charte prévoit aussi des limites acceptables dans une société libre et démocratique ! Des limites comme : pas de vols non essentiels lors d’une pandémie qui a déjà tué plus de 20 000 personnes !

Non, un « tout-inclus à Cuba pendant la semaine de relâche » n’est pas un droit fondamental... Mais tant que Dominic LeBlanc est là, le gouvernement Trudeau n’aura jamais tort dans sa gestion de nos frontières.

Jean-Yves Duclos aussi en lice

Cette concurrence féroce entre Rodriguez et LeBlanc aurait pu en rester là, n’eût été l’arrivée, à la dernière minute, d’un autre aspirant aussi impressionnant qu’inattendu.

Photo d'archives

Jean-Yves Duclos est, généralement, le genre de gentleman non partisan qu’on rencontre trop peu souvent en politique.

Intelligent et pondéré, comment pouvait-il soudainement devenir un candidat pour un prix nommé pour le majordome de Trump ?

Cette semaine, le ministre Duclos a tenu une conférence de presse pour dire que, contrairement à ce qu’on pouvait penser, ce n’est pas la faute du fédéral si tout foire à la frontière, c’est la faute du Québec.

C’est juste depuis la semaine dernière que les policiers québécois peuvent appliquer la loi fédérale, mais qu’importe... c’est la faute de la Sûreté ! Pas de la GRC ou des services frontaliers !

Le jury aura du fil à retordre pour départager, parmi des concurrents si méritoires.