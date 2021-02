COVID-19: vaste étude sur les effets des vaccins

Les vaccins contre la COVID-19 soulèvent des doutes chez certaines personnes qui craignent les effets secondaires. Pour les rassurer, des chercheurs de Sherbrooke entreprennent une vaste étude de surveillance de ces effets.

Ces chercheurs sont dirigés par le Dr Louis Valiquette, microbiologiste-infectiologue rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS.

Pour l'ensemble du Québec, ils espèrent recruter 50 000 participants au cours des prochains mois, et ce, pour chaque vaccin homologué par Santé Canada.

«Les données qu'on a sur la sécurité vaccinale émanent pour l'instant de grands essais cliniques», a expliqué vendredi le Dr Valiquette, qui est aussi clinicien chercheur et professeur à l’Université de Sherbrooke.

«Ces essais sont quand même des études très sérieuses, mais ils sont réalisés dans un contexte particulier qui est très réglementé et dans lequel on sélectionne les participants», a-t-il expliqué.

Avec cette étude, on tentera d'établir quels sont les effets secondaires les plus fréquents et s'il y a des effets secondaires sévères. On comparera ces données avec un groupe de contrôle non vacciné.

Les participants seront recrutés via le site web de prise de rendez-vous vaccinaux. Un courriel explicatif leur sera envoyé et il contiendra un lien de consentement pour accéder au sondage.