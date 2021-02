La DPJ manque de familles d'accueil en Mauricie

L'appel lancé par le Centre hospitalier universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) en décembre dernier n'a pas été suffisant pour trouver des familles d'accueil.

Des enfants sont toujours hébergés sur une base de plein air. Ils sont sept, sont âgés de 6 à 12 ans et, pour eux, Plein Air Ville-Joie de Trois-Rivières tente de recréer un environnement familial.

«Tout est pensé», a expliqué le directeur général Philippe Roy, vendredi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Il y a des petits toutous sur les lits. Plein de belles petites attentions pour bien recevoir ces jeunes-là», a-t-il ajouté.

Les familles d'accueil sont difficiles à trouver. Sur une soixantaine de familles intéressées, seulement sept ont décidé de poser leur candidature. C'est pourquoi l'entente avec la base de plein air est sur plusieurs mois. «Ça va se continuer assurément pour la période estivale, jusqu'à l'automne prochain», a précisé M. Roy.

L’organisme essaie autant que possible de recréer une atmosphère familiale. Mais comme on est sur une base de plein air, on en profite pour joindre l'utile à l'agréable.

«Le cadre de vie ici est extraordinaire pour ça, a souligné M. Roy. Ils vont glisser, patiner. C'est l'fun de voir ces jeunes-là s'émanciper sur le terrain, faire toutes sortes d'activités et contribuer à l'organisation par le biais de petits projets comme ramasser les feuilles, s'occuper du jardin communautaire.»

Ironiquement, quand les religieuses ont fondé Plein Air Ville-Joie aux abords du lac Saint-Pierre, c'était pour s'occuper d'enfants orphelins. Accueillir des enfants de la DPJ s'inscrit donc dans la continuité.