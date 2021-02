Les Juifs hassidiques pourront se réunir à 10 personnes par salle dans le même lieu de culte

La communauté juive hassidique a eu gain de cause contre l’État : ils pourront se réunir à 10 par salle de lieu de culte plutôt que 10 par édifice, vient de trancher la Cour supérieure du Québec en précisant la portée d’un décret gouvernemental qui s’appliquera à toutes les religions.

• À lire aussi: Mesures suivies par les hassidiques

• À lire aussi: «Pas de passe-droits pour aucune religion», dit Legault

« Freiner la pandémie en limitant tous types de rassemblement et préserver la capacité des hôpitaux et des soignants à s’occuper de toutes les personnes malades, quelle que soit leur maladie, est un objectif extrêmement important », a souligné la juge Chantal Massé, en donnant toutefois raison aux Juifs hassidiques qui demandaient plus de souplesse afin de pouvoir pratiquer leur religion selon leurs croyances.

À la suite de heurts entre fidèles et policiers dans les dernières semaines, le Conseil des juifs hassidiques du Québec et trois congrégations demandaient au tribunal de suspendre un décret limitant les rassemblements religieux à 10 personnes par lieu de culte.

Or, malgré l’opposition du gouvernement, la juge a tranché en leur faveur, si bien que dès maintenant, ils pourront se réunir à 10 par salle à condition que chaque salle ait « un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles ».

Pour toutes les religions

Cette décision, explique la magistrate, vient d’une interprétation administrative du terme « lieu de culte », qui inclut « toute salle d’un édifice de culte » ayant un accès indépendant les une des autres.

La juge a également précisé que sa décision ne visait pas que les juifs hassidiques, mais bien tous les croyants d’autres religions. Mais elle a quand même tenu à leur envoyer un message clair.

« Si le tribunal avait un seul message à adresser aux demandeurs et à l’ensemble de la communauté juive hassidique qu’ils représentent, de même qu’à l’ensemble des croyants qui bénéficieront de la présente décision, ce serait d’inciter au respect rigoureux des règles de droit que sont les mesures sanitaires, aussi contraignantes soient-elles, tant qu’elles doivent être présumées valides, a-t-elle dit. C’est là une exigence de la vie dans une société de droit. »

La juge a également envoyé un message au gouvernement, qui pourrait modifier son décret.

« Si le gouvernement considérait qu’il y a toujours lieu, à ce moment-ci, pour des fins de protection de la santé publique, d’adopter une règle de droit différente ou précisée pour exclure ces salles ou limiter la notion de ‘lieu de culte’ à une seule adresse, il a la possibilité de le faire, peut-on lire dans la décision. Il s’agit d’une question d’opportunité qu’il lui revient d’évaluer. »

Plus de détails à venir....