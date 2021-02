Québec annonce la mise sous tutelle de l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL) en raison d’un «climat de travail négatif» révélé par le rapport d’une firme externe.

Cette analyse des «graves problèmes» apparus au sein de l’organisation au cours de la dernière année a été communiquée au gouvernement le 20 janvier dernier et remet en question le bon fonctionnement de celle-ci.

«J’ai pris connaissance du rapport et les faits qui y sont relatés sont très troublants. En tant que ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, je ne peux tolérer une telle situation, qui met en péril le bien-être des locataires et des employés», a indiqué la ministre Andrée Laforest, par communiqué, vendredi.

«Je remercie la ministre Laforest pour la conversation franche et honnête que nous avons eue. J’en arrive aux mêmes conclusions, soit que le processus de mise en tutelle doit être déclenché pour le bien des employés et des locataires», a indiqué de son côté la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Elle ajoute que la mise sous tutelle de l’OMHL est appuyée par les cinq élus nommés par l’Agglomération de Longueuil au conseil d’administration de l’organisation.