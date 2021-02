Montréal: moins d’entraves sur les routes en fin de semaine

Il y aura moins d’entraves que d’habitude sur le réseau routier dans la grande région de Montréal, durant la fin de semaine.

Au centre-ville de Montréal, le boulevard René-Lévesque sera fermé complètement dans les deux directions entre la rue de la Cathédrale et le boulevard Robert-Bourassa, de dimanche 11 h à lundi 5 h 30.

Un détour est suggéré via les rues Lucien-L’Allier et Saint-Jacques Ouest en direction est et les rues Saint-Antoine Ouest et Guy vers l’ouest.

L’A-40 (autoroute Félix-Leclerc) en direction ouest sera fermée partiellement au niveau du pont de l’Île-aux-Tourtes entre Senneville et Vaudreuil-Dorion.

Sur le pont, la fermeture concernera deux voies sur trois et sera en vigueur de samedi 6 h à lundi 5 h 30.

Exception faite aux camions de déneigement, les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler sur le pont durant la même période et peuvent emprunter un détour par les sorties 29 et 41.

Sur le pont Pie-IX, une seule voie par direction demeure ouverte jusqu’au 22 février, a rappelé Mobilité Montréal.