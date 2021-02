Ottawa a payé en moyenne 37,70 $ par doses de vaccin en décembre, d’après des données publiées aujourd’hui par Statistique Canada.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Moderna assure qu'elle livrera les doses comme prévu

• À lire aussi: Tous les Canadiens vaccinés d'ici septembre malgré les retards de livraison

«Selon une analyse préliminaire, il est estimé que les importations du Canada de vaccins contre la COVID-19 ont totalisé environ 16 millions de dollars en décembre», indique Statistique Canada dans une analyse du Commerce international de marchandises pour le mois de décembre.

Au 30 décembre, Ottawa avait reçu 424 150 doses de Moderna et de Pfizer. Le gouvernement a refusé de dire combien il avait payé chacune d’elles, mais l’analyse de Statistique Canada permet de calculer qu’elles ont coûté en moyenne 37,70 $ chacune.

Plus cher qu’ailleurs

C’est plus que l’Union européenne qui a payé 22,91 $ pour chaque dose de Moderna et 18,47 $ pour chaque dose de Pfizer, d’après les chiffres publiés par une députée européenne belge le mois dernier.

C’est aussi davantage que les États-Unis qui déboursent 24,80 $ par dose de Pfizer et 35 $ par dose de Moderna, d’après des données publiées par Washington et le magazine Forbes.

Les Européens et les Américains ont cependant commandé un plus grand nombre de doses que le Canada et disposent d’usines de production chez eux, deux facteurs qui influent sur les prix.

Tous deux basées sur la nouvelle technologie à ARN messager, les vaccins de Moderna et de Pfizer sont les plus chers du marché et les seuls à être approuvés au Canada pour le moment.

Concurrents moins chers

Santé Canada évalue actuellement les données fournies par AstraZeneca, Novavax et Janssen qui ont tous demandé leur homologation au pays ces dernières semaines. Ces trois vaccins sont significativement moins chers que leurs concurrents à ARN messager.

AstraZeneca, en partenariat avec l’Université Oxford, s’est même engagé à fournir son vaccin au plus grand nombre de pays possible sans en tirer aucun profit tant que durera la pandémie.