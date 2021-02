Permis d’exploration pétrolière : stupeur et frustration en Basse-Côte-Nord

Des élus de la Côte-Nord sont furieux qu’une compagnie détenue par des Albertains, avec des permis en main, espère toujours pouvoir étudier le potentiel pétrolier et gazier sur une superficie de 1500 kilomètres carrés dans le golfe du Saint-Laurent.

Ils craignent que la concrétisation éventuelle de projets pétroliers et gaziers ne compromette la survie économique de la région, même si un moratoire décrété par Québec y empêche actuellement toute exploration.

Le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et maire de Gros-Mécatina, Randy Jones, comme bien d’autres sur la Côte-Nord, s’oppose bec et ongle à l’exploration d’hydrocarbures dans le golfe.

«C’est carrément contre ma religion. Je vais démissionner avant de dire oui à un projet comme ça. Il faut que les gens se lèvent pour s’y opposer et que le gouvernement mette ses culottes pour dire ‘’assez, c’est assez’’.»

C’est un récent article du Devoir mentionnant qu’«une entreprise albertaine lorgne le potentiel pétrolier du Saint-Laurent» qui a soulevé cette levée de boucliers dans la région.

La société 9161-7795 Québec inc., dont les actionnaires sont à Calgary, possède huit permis d’exploration depuis 1997 pour trois secteurs situés à une centaine de kilomètres au large des villages de Gros-Mécatina et de Tête-à-la-Baleine, et de la communauté innue d’Unamen-Shipu.

Son président a actuellement les mains liées, mais espère toujours.

«On ne peut pas rien faire tant que la législation n’est pas claire entre les deux gouvernements», soutient Russell Duncan, le président de l’entreprise, espérant pouvoir un jour cartographier les 2,3 milliards de barils de pétrole qui, selon ses estimations, se trouvent dans ces secteurs du golfe.

Parlant de la législation, M. Duncan fait référence à l’entente entre Québec et Ottawa sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et au fait qu’un moratoire du côté québécois y bloque toute activité d’exploration.

Appelé à réagir, le ministère québécois de l’Énergie et des Ressources naturelles se veut rassurant, indiquant qu’il n’est pas prévu de discuter avec Ottawa pour mettre fin au moratoire.

Luc Noël, le préfet de la MRC de Minganie, a l’impression d’avoir déjà joué dans ce scénario qui ressemble à son combat contre l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti – qui fait partie du territoire de la MRC.

«Vraiment ça ne me surprend pas tellement qu’on en soit là. Après que le projet ait été refusé sur Anticosti, on s’attendait à que l’industrie cherche dans le golfe, mais c’est sûr qu’on est encore contre.»

Comme son homologue Randy Jones, il affirme n’avoir jamais été consulté sur l’actuel dossier.

Menace pour la pêche

Si l’existence de permis d’exploration fait autant réagir, c’est qu’on craint que les activités reliées aux hydrocarbures donnent le coup de grâce à l’industrie de la pêche qui demeure vitale pour la région.

«Les zones visées représentent jusqu’à 75% des ressources de homard et de crabe. Si un déversement devait survenir, ce serait catastrophique pour les pêcheurs de la Basse-Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine», avertit le directeur de l’Association des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord, Paul Nadeau.

Les scientifiques sont dans ce dossier sur la même longueur d’onde que les pêcheurs.

«Mon inquiétude est qu’on accepte qu’il puisse y avoir des forages exploratoires. Le golfe du Saint-Laurent est une mer intérieure avec une mosaïque d’écosystèmes fragiles», ajoute le fondateur et président du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud.