Réforme de l’IVAC: l’opposition demande à Jolin-Barrette de mettre la pédale douce

Inquiets du rythme effréné de la réforme du programme d'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), l’opposition demande au ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, de mettre la pédale douce.

D’une même voix, les trois partis d’opposition et des groupes communautaires lui ont demandé vendredi de repousser l’étude article par article du projet de loi 84 qui doit débuter mardi prochain, étape ultime avant son adoption au Salon bleu.

Compte tenu de l’ampleur de cette pièce législative, une réforme demandée depuis de nombreuses années pour mieux répondre aux besoins des victimes, et du peu de temps dont ils disposent, ils demandent à être rassurés par Simon Jolin-Barrette quant à ses intentions.

«C’est impensable que ce projet de loi ne fasse pas l’objet de plus vastes consultations. J’invite le ministre de la Justice à ajouter trois mots à son vocabulaire: dialogue, respect et compassion», a déclaré l’avocat criminaliste et ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare, en conférence de presse virtuelle vendredi matin.

Depuis 1972, l’IVAC prévoit une indemnité financière pour les victimes d’actes criminels aux deux semaines, qu’elles aient un emploi ou non au moment du crime, a-t-il alors expliqué. Or, le projet de loi 84 vient couper toute aide financière aux victimes sans emploi au moment de l’évènement et plafonne à trois ans d’indemnités l’aide pour celles qui en avaient un, a-t-il donné en exemple.

«L’impression que [le ministre] donne, c’est qu’il n’a aucunement l’intention de modifier son projet de loi. On veut être certain qu’il va prendre en considération ce qui a été dit par les groupes en consultations», s’est inquiétée de son côté la députée solidaire Christine Labrie.

Le projet de loi 84, dont les détails ont été dévoilés le 10 décembre dernier, est une des plus importantes modifications à IVAC depuis sa mise en place en 1972.

En élargissant la liste des victimes admissibles au régime à toute personne reconnue victime de crime contre la personne, le ministre Jolin-Barrette avait déclaré vouloir un IVAC «beaucoup plus humain», lui qui avait critiqué la «rigidité» et l’«insensibilité» du système par le passé.