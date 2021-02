Réouverture de l'Aquarium du Québec le 10 février

À la suite des assouplissements annoncés plus tôt cette semaine par le gouvernement, l’Aquarium du Québec se prépare à une réouverture dès le 10 février à 10h.

La réouverture se fera dans le respect des consignes de santé publique, ce qui implique l’achat en ligne obligatoire du billet quotidien, comme cela se fait ailleurs. Ce billet donnera accès au site selon une plage horaire établie.

«Cette réouverture est une bouffée d'air frais pour tout le monde. Nous pourrons finalement montrer aux visiteurs le nouvel habitat construit pour les ours blancs. Malgré l'excitation, nous prenons les précautions nécessaires pour assurer une expérience agréable et sécuritaire, autant pour les visiteurs et les employés que pour les animaux», a affirmé Elizabeth Tessier, directrice de l’Aquarium.

La quasi-totalité de l'offre habituelle sera accessible, incluant le pavillon des profondeurs et ses bassins de méduses, ainsi que le pavillon des eaux douces et salées avec son Grand Océan.

Des travaux en cours rendent toutefois inaccessible la section des bassins de contact.

Comme l'Aquarium avait dû fermer ses portes tout juste après son inauguration, le nouvel habitat des ours blancs, deux fois plus grand que le précédent, sera accessible pour la première fois.

Selon la direction de l’Aquarium, les nouvelles installations optimisent l'aire de vie et le bien-être des ours blancs, en plus de bonifier l'expérience d'observation des visiteurs.

Pour que la visite se déroule bien, il est fortement recommandé de consulter la page web de l'Aquarium du Québec. Les différents services de restauration du site seront fermés. Il n'y aura pas de prêts de poussettes ou de casiers, compte tenu du contexte actuel.

Toutefois, la boutique sera ouverte et les salles de toilette seront accessibles.