FLEURANT, Marthe



Maman est décédée le 27 janvier dans les bras de ses deux enfants et transportée par l'amour de sa famille et de ses amis.Son passage sur cette terre fut marquant, son talent incroyable, son sourire contagieux, son amour et sa bonté sans limite. La liste de gens qu'elle quitte est longue puisque maman était une femme incroyable. Elle manquera à ses enfants Guy-Olivier et Marie-Eve (sa belle-fille Kim), à sa soeur Monique, son frère Gaetan, sa filleule Nancy, son neveu Louis, sa petite-fillle Raphaele et à tous ses amis jeunes et moins jeunes qui se reconnaîtront.Une célébration de la vie de maman aura lieu lorsque nous aurons pansé un peu cette blessure et que les mesures actuelles auront changé.Merci à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal ainsi qu'au Dr Stanley Vollant pour sa grande sagesse et humanité.