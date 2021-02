PETIT, Roland



À Verdun, le 30 janvier 2021, à l'âge de 89 ans est décédé Roland Petit, époux de feu Andréa Jean Petit.Il laisse dans le deuil ses filles Diane et Lorraine Petit (Michel Bélanger), son petit-fils Benoît Chrétien (Isabelle Dupont), ses frères Jean-Guy et Robert, ses belles-soeurs, ainsi que neveux, nièces et amis.En raison des circonstances exceptionnelles liées à la Covid-19, les funérailles seront célébrées en privé.www.mountroyalcem.com