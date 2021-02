ST-LAURENT, Armand



À St-Hyacinthe, le 26 janvier 2021, est décédé M. Armand St-Laurent, époux de Mme Claire Laquerre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Denis (Céline), ses petits-enfants: Lysandre, Pénélope, Jordan et Emmy, ses frères et sa soeur, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie sera tenue dans l'intimité.