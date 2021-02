ÉTHIER PAQUIN, Pierrette



À Saint-Jérôme, le 3 février 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pierrette Paquin Éthier, épouse de M. Gilles Éthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Gisèle Paquin (André Mercier), Micheline Paquin (Jean Bellemare) et Françoise Paquin (François Guilbault), son frère Michel Paquin (Louise Thibault), sa belle-soeur Jocelyne Éthier (feu André Ducharme), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Selon le contexte actuel, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.