SICOTTE (née Robillard)

Denise



À Lemoyne, le 29 janvier 2021, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Denise Robillard, épouse de feu Réjean Sicotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Sylvain), Julie et Réjean Jr (Mélanie), ses petits-enfants Émilie et Catherine, son frère feu Pierre (Nicole), sa soeur Louise, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie de la COVID-19, une cérémonie privée aura lieu pour un cercle restreint de personnes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHUM.