LACHANCE-CÔTÉ, Monique

À l'unité coronarienne du CHRDL de St-Charles-Borromée, le 20 janvier 2021, est décédée, à l'âge de 89 ans, Mme Monique Lachance, épouse de feu M. Gaston Côté, demeurant à St-Cuthbert.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean Côté, Line Côté (Sylvain Bourgie) et Gilles Côté; ses petites-filles : Valérie et Emilie; ses 3 arrière-petits-enfants : Philippe, Antoine et Emile; ses frères et sa soeur : Rita Lachance, Louis Lachance (Lauraine), Jean Laval Lachance (Dorothée), Laurent Lachance (Linette), Marc Lachance (Michelle) et Pascal Lachance (Ginette); sa belle-soeur Patricia Côté. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, la famille se recueillera en privé à la :140 RUE ST-AIMÉ, LOUISEVILLERenseignements: 819-228-4822Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.cale samedi 13 février 2021 à partir de 9h. La liturgie de la Parole aura lieu à 11h, en la chapelle de la maison funéraire.Étant donné la limite de 25 personnes pouvant être présente sur place, ceux qui voudraient assister à la cérémonie en direct via internet pourront communiquer avec la maison funéraire afin d'obtenir le lien par courriel.La famille désire remercier le personnel de L'Auberge de la Rivière pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec serait apprécié.