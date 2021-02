PREVOST, Anne-Marie



À Saint-Bruno, le 1er février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Anne-Marie Prevost, épouse de feu Pierre Mottet.Elle laisse dans le deuil, sa belle-soeur Céline Morin, ses nièces: Jacinte, Isabelle (Dominic), Johanne, Lucie (Gilles) et Francine (Sylvain), ses neveux: Pierre (Magalie), Luc, Guy (Lausanne), Richard (Irène), Yves, Jacques et Yvon, ses belles-filles: Louise (René), Solange (Sylvain) et Hélène (Alain), les amis de la famille Martin et Marc, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu de la situation de la pandémie et des mesures sanitaires actuelles, les funérailles seront célébrées en toute intimité avec la famille proche seulement.