COUTU (née DÉCARIE), Reine



À Saint-Jérôme, le 2 février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Reine Décarie Coutu, épouse de M. Gilles Coutu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane Coutu (Meng Lin) et Jacinthe Coutu, ses petites-filles Amélie Coutu-Garneau, Ysabelle Coutu et Angélique Coutu, sa soeur Claire Décarie (Jacques Vézina), ainsi qu'autres parents et amis.Selon le contexte actuel, la famille se recueillera en toute intimité et l'inhumation aura lieu au printemps prochain.