SIROIS, Gilbert



La famille de Gilbert Sirois a le regret de vous annoncer son décès survenu le 13 décembre 2020, à Montréal à l'âge de 63 ans.Il laisse dans le deuil, sa fille Sarah Sirois, la mère de sa fille Lyne Duchesne, ses soeurs Diane et Louise (Robert Lefebvre), ses neveux et nièces Marc, Christine (Kristopher Baker), Sean et Daniela, ses petits-neveux, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Dû aux circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure au printemps. Les détails de la célébration de vie seront communiqués par réseaux sociaux.Des condoléances en ligne peuvent être envoyées àAu lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.