TREMBLAY, Jean



À Ormstown, le 3 février 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé Jean Tremblay, époux de Hélène Ste-Marie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille France (Serge), son fils Alain (feu Sophie), ses petits-enfants Catherine et Roxane (Olivier), ses arrière-petits-enfants Émile et Alexis, sa soeur Rachel, son frère Reynald, ainsi qu'autres parents et amis.Prédécédé par ses soeurs et frères Roland, Réjeanne, Roma, Rhéa et Romuald.En raison de la situation actuelle, il n'y aura pas de funérailles et l'inhumation des cendres aura lieu au printemps. Les messages de sympathie peuvent être transmis à la famille via le siteLa famille remercie le personnel du CHO pour les bons soins.En mémoire de Jean, des dons au Comité des Résidents du Centre d'hébergement Ormstown (CHO), 65 rue Hector, Ormstown, Qc, J0S 1K0, ou à Parkinson Québec, seront appréciés.