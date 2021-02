LACHAPELLE, Rita

(née Bolduc)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Rita Bolduc Lachapelle, survenu le 14 janvier 2021 à l'âge de 93 ans.Outre son époux Albert Lachapelle, elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Richard) et Lucie (Christian), ses petites-filles Andrée-Anne (Eugène), Véronique (Félix) et Alexandra (Yannick), ses arrière-petits-enfants Ludovik, Clémence, Mathéo et Thomas, ses beaux-frères Jean-Jacques Lachapelle (Doris) et Yvon Otis, sa belle-soeur Rita Ferland Bolduc ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal pour leurs bons soins.Dû à la pandémie, les funérailles auront lieu en toute intimité.