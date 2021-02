DESORMEAUX, Réal



À Mascouche, le samedi 30 janvier 2021 est décédé, à l'âge de 68 ans, Réal Desormeaux, époux de Lise Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Francine, ses beaux-frères Jean-Marc (France) et Pierre, sa filleule Maï-Li, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, il n'y aura pas de funérailles.