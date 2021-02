JONCAS, Alexandre



C'est avec regret que nous annonçons le décès d'Alexandre Joncas le 21 janvier 2021 à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île. Après une longue bataille, Alexandre s'est éteint à l'âge de 65 ans.Alex adorait jardiner et passer ses hivers au chaud. On se souviendra de lui par son rire unique, son grand coeur et son amour de la vie.Alexandre laisse dans le deuil sa conjointe Karen Deegan "Gorgeous", ses fils Jonathan et Alexandre Jr. Karen a partagé avec Alex 36 années d'amour qui ne lui laisseront que de bons et tendres souvenirs. Jonathan et Alexandre Jr. lui garderont pour toujours une place spéciale dans leurs coeurs.Alexandre a rejoint sa mère Maria Fortier, sa soeur Anita Joncas, ses frères Maurice Fortier et Michel Joncas ainsi que sa nièce Pauline Fortier.Alex laisse aussi dans le deuil sa filleule Marie-Josée Gascon, ses nièces Joanne Gascon et Carole Fortier.Une cérémonie et une célébration de la vie auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, à la Fondation du Cancer des Cèdres ou au département d'oncologie de St-Mary's.