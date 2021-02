HENRI, Michel

À St-Charles-Borromée, le 29 janvier 2021, est décédé à l'âge de 72 ans, M. Michel Henri, fils de feu Robert Henri et de feu Dolorès Henri.



Il laisse dans le deuil sa conjointe Colette Laramée, ses enfants Steve et Anick (René Pierre), sa petite-fille Coralie, ses frères Réal (Jeannine), feu Hervé et feu Gérald; Jean-Claude Henri (Mylène Demers), Denis, Mylène Henri (Louis-David Rivard), ses beaux-frères, belles-soeurs et autres parents et amis.



La famille recevra vos marques de sympathie ce samedi 6 février 2021 de 9h30 à 14h à la:





Les funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan et de là au cimetière du même lieu.



À la demande de la famille, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.



La famille tient à remercier le personnel de jour, de soir et de nuit ainsi que les agents de sécurité à l'entrée des 3e et 5e étage de l'aile B de l'Hôpital Lanaudière et du CHSLD Parphilia-Ferland.