FAFARD, Thérèse



Le 2 février, à Longueuil, est décédée Thérèse Fafard, fille de feu Wilfrid Fafard et Annette Fiset, épouse de feu Gérard Provost.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Hélène Rousseau (Christian Rouleau) et Claudette Rousseau (Frédéric, Myriam et Marie-Noëlle Thouin), la famille de sa fille feu Monique Rousseau (Richard, Jonathan, Sébastien et Simon Blanchet) ainsi que tous les autres membres de sa famille.Ses filles tiennent à remercier tous les membres de l'équipe de la zone rouge du Centre Saint-Lambert pour leur dévouement au cours des derniers jours de la vie de leur mère.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à l'Association québécoise du syndrome de la Tourette.- Bossuet