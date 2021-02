DELISLE, Michel



À Montréal, le 1er février 2021, est décédé Michel Delisle, époux bien-aimé de Marthe Thériault, à l'âge de 71 ans.Outre sa femme, il laisse dans le deuil ses filles Brigitte et Sophie, ses soeurs Lucille et Nicole, son frère Denis, ses petits-enfants Cédric, Lorenzo, Marc-André et Dany-Guillaume, ainsi que beaucoup d'autre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.