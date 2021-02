BÉLISLE, Jean-Paul



À St-Jérôme, le 30 janvier 2021,est décédé M. Jean-Paul Bélisle,à l'âge de 84 ans.Outre son épouse,Mme Claudette Dagenais,il laisse dans le deuilses enfantsBenoit (Manon Richard),Guylaine (Claude Godbout)et François (Karine Bourque),ses petits-enfantsMaripier, Simon, Laurie-Anne,Laurence et Alexandrine.Frère de feu Isabelle et feu André,il laisse également sa soeurMarguerite Bélisle (Conrad Piché),ses neveux et nièces,autres parents et amis.La famille souhaite remercier le personnel du 4e étage du Centre Hospitalier Champlain de la Villa Soleil pour leur professionnalisme et leur dévouement.En raison des circonstances exceptionnelles, les funérailles auront lieu en toute intimité sur invitation.DESROSIERS & FILS INC.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Aloïs Alzheimer.