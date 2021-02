Capitale-Nationale : le vaccin débarque dans les RPA

Douceurs, moût de pomme et ballons... il y avait une ambiance de fête, samedi matin, au Manoir et Cours de l’Atrium de Charlesbourg qui voyait la fameuse «lumière au bout du tunnel» alors que les premières doses de vaccin contre le coronavirus y ont été administrées.

La vaccination s’est en effet ouverte à un tout nouveau groupe d’individus dans la Capitale-Nationale, soit les usagers de résidences pour personnes âgées. C’est la troisième clientèle à en bénéficier après les résidents de CHSLD — où les premières doses ont toutes été distribuées — et les travailleurs du réseau de la santé.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Cette nouvelle phase est rendue possible par la réception vendredi de 1940 doses du vaccin de Moderna dans la capitale, ce qui était en soit une raison de célébrer en raison du ralentissement de l’approvisionnement depuis quelques semaines. À Québec, on ne vaccinait plus depuis lundi.

Plus de 24 000 personnes ont reçu leur première dose du vaccin dans la région, soit davantage que le nombre de cas contaminations formellement recensées depuis le début de la pandémie (21 649).

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«C’est vraiment une fête à l’intérieur, je peux vous le dire. Il y a des petites douceurs, du moût de pomme, des ballons. Les RPA ont été énormément touchées par la première vague et la deuxième aussi», a souligné Patricia McKinnon, coordonnatrice régionale de la sécurité civile pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

D’ici quatre semaines

Le Manoir et Cours de l’Atrium, plus grande RPA de la région avec 597 locataires, en sait quelque chose, lui qui a été touché à la fin du printemps par une éclosion de COVID-19 qui a fait sept victimes.

Samedi, huit équipes mobiles du CIUSSS totalisant près de 60 intervenants s’activaient dans ce complexe et à la résidence Ékla du boulevard Laurier (560 usagers) pour réaliser les injections alors que dimanche, ce sera au tour du Manoir de l’Ormière et des Jardins d’Évangéline, où la première vague de la pandémie a coûté la vie à 14 personnes.

«Je suis très heureux. J’étais retraité puis j’ai décidé de venir donner un coup de main. J’avais l’impression que je pouvais contribuer, à ma petite mesure. On vient vacciner les gens» a raconté Mario Mercier, un infirmier-clinicien.

Dans toute la Capitale-Nationale, il y a un total de 156 RPA à visiter ce qui représente près de 20 000 aînés. «On pense, selon nos prédictions, mais évidemment tout est sujet à changement [que] normalement, d’ici quatre semaines, on devrait avoir administré les doses pour l’ensemble des personnes âgées qui sont dans ces milieux-là», a soutenu Mme McKinnon.

Efficacité

On distribuera dans les RPA tant le vaccin de Moderna que celui de Pfizer, qui ont une efficacité similaire et qui requièrent chacun deux doses, en fonction des arrivages. La bonne nouvelle, c’est qu’il est maintenant possible de déplacer le vaccin de Pfizer dans les résidences, ce qui était proscrit par le fabricant il y a encore un mois.

«Ce qu’on se donne comme cible aussi, c’est que chaque fois que nous recevrons une livraison de vaccins, que nous soyons capables d’administrer l’ensemble des doses de vaccin reçues dans les quatre jours», a détaillé la coordonnatrice.

Par ailleurs, le CIUSSS privilégie la vaccination à même les RPA et n’envisage plus de donner des rendez-vous à cette clientèle dans ses centres de vaccination comme à ExpoCité, pour des raisons logistiques et de sécurité.